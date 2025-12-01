Concert de la Chorale Au choeur du Lary

église St Vincent Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Chants de Noël du monde entier, originaux et méconnus

.

église St Vincent Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

Original and little-known Christmas carols from around the world

German :

Originelle und unbekannte Weihnachtslieder aus aller Welt

Italiano :

Canti natalizi originali e poco conosciuti da tutto il mondo

Espanol :

Villancicos originales y poco conocidos de todo el mundo

L’événement Concert de la Chorale Au choeur du Lary Montguyon a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac