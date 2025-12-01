Concert de la Chorale Au choeur du Lary Montguyon
Concert de la Chorale Au choeur du Lary
église St Vincent Montguyon Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13
Chants de Noël du monde entier, originaux et méconnus
église St Vincent Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr
English :
Original and little-known Christmas carols from around the world
German :
Originelle und unbekannte Weihnachtslieder aus aller Welt
Italiano :
Canti natalizi originali e poco conosciuti da tutto il mondo
Espanol :
Villancicos originales y poco conocidos de todo el mundo
