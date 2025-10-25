Concert de la chorale Au choeur du Lary Montlieu-la-Garde
Concert de la chorale Au choeur du Lary Montlieu-la-Garde samedi 25 octobre 2025.
Concert de la chorale Au choeur du Lary
église Ste Thérèse Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25
La chorale Au Choeur du Lary fête ses 30 ans !
église Ste Thérèse Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr
English :
The Au Choeur du Lary choir celebrates its 30th anniversary!
German :
Der Chor Au Choeur du Lary feiert sein 30-jähriges Bestehen!
Italiano :
Il coro Au Choeur du Lary festeggia il suo 30° anniversario!
Espanol :
El coro Au Choeur du Lary celebra su 30 aniversario
