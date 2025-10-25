Concert de la chorale Au choeur du Lary Montlieu-la-Garde

Concert de la chorale Au choeur du Lary Montlieu-la-Garde samedi 25 octobre 2025.

Concert de la chorale Au choeur du Lary

église Ste Thérèse Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

La chorale Au Choeur du Lary fête ses 30 ans !

.

église Ste Thérèse Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

The Au Choeur du Lary choir celebrates its 30th anniversary!

German :

Der Chor Au Choeur du Lary feiert sein 30-jähriges Bestehen!

Italiano :

Il coro Au Choeur du Lary festeggia il suo 30° anniversario!

Espanol :

El coro Au Choeur du Lary celebra su 30 aniversario

L’événement Concert de la chorale Au choeur du Lary Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac