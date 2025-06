Concert de la chorale « aux quatre vents » Eglise La Hague 27 juin 2025 20:30

Manche

Concert de la chorale « aux quatre vents » Eglise Biville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27 22:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Concert de chant choral musique classique et sacrée, de Pekiel, Mel Bonis, Schubert, Haendel, Gjeilo, Mozart, par la chorale « aux quatre vents ».

Eglise Biville

La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 40 57 26 98 enibas.lefevre@laposte.net

English : Concert de la chorale « aux quatre vents »

Choral concert of classical and sacred music, by Pekiel, Mel Bonis, Schubert, Haendel, Gjeilo, Mozart, by the « aux quatre vents » choir.

German :

Chorkonzert Klassische und geistliche Musik von Pekiel, Mel Bonis, Schubert, Händel, Gjeilo, Mozart, von der Chorvereinigung « aux quatre vents ».

Italiano :

Concerto di canto corale di musica classica e sacra, di Pekiel, Mel Bonis, Schubert, Haendel, Gjeilo e Mozart, a cura del coro « aux quatre vents ».

Espanol :

Concierto de canto coral de música clásica y sacra, de Pekiel, Mel Bonis, Schubert, Haendel, Gjeilo y Mozart, a cargo del coro « aux quatre vents ».

