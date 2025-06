CONCERT DE LA CHORALE BOUCHE EN CHOEUR – Valflaunès 22 juin 2025 07:00

Hérault

CONCERT DE LA CHORALE BOUCHE EN CHOEUR 10 rue de l’église Valflaunès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Chansons françaises, chanson traditionnelles d’ici et d’ailleurs, classique.

Chansons françaises, chanson traditionnelles d’ici et d’ailleurs, classique. .

10 rue de l’église

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 6 73 28 38 19 contact@bouches-en-choeur.fr

English :

French songs, traditional songs from here and elsewhere, classical music.

German :

Französische Chansons, traditionelle Lieder aus dem In- und Ausland, Klassik.

Italiano :

Canzoni francesi, canzoni tradizionali di qui e altrove, musica classica.

Espanol :

Canciones francesas, canciones tradicionales de aquí y de otros lugares, música clásica.

L’événement CONCERT DE LA CHORALE BOUCHE EN CHOEUR Valflaunès a été mis à jour le 2025-06-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP