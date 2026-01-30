Concert de la chorale Bourges

Concert de la chorale

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Mercredi 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Concert de la Chorale ado mineur et des élèves de musiques actuelles amplifiées du conservatoire.

Pour la première fois, la chorale Ado, mineur du collège Victor Hugo partage la scène avec les élèves de musiques actuelles amplifiées du conservatoire pour vous proposer une soirée autour d’un répertoire varié allant de Daft Punk à Zaho de Sagazon. .

+33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Concert by the Chorale ado mineur and the conservatory’s current amplified music students.

