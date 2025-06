Concert de la Chorale Caen demain nous enchante Gymnase Legoupil Ouistreham 27 juin 2025 20:30

Calvados

Concert de la Chorale Caen demain nous enchante Gymnase Legoupil 21 Rue des Dunes Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

La chorale de Ouistreham composée de 80 choristes a choisi de proposer une œuvre originale.

Les textes sont écrits par un atelier d’écriture et la musique est composée par un normand d’origine Noël Letertre. Cette œuvre sera dirigée par Priscilia Valdazo responsable du département voix du conservatoire de Caen.

50 choristes du chœur de Chambre et du Chœur des jeunes du Conservatoire de Caen, se joindront à la chorale de Ouistreham.

Textes et chansons racontent comment Selma Atskill, jeune norvégienne de 20 ans vient en Normandie pour participer aux festivités du millénaire de Caen en tant que bénévole. Comme ses ancêtres vikings, elle emprunte le chemin de halage de Ouistreham à Caen. Au fil de l’eau son esprit vagabonde. A son arrivée elle rencontre un bénévole français et ensemble ils imaginent l’avenir.

Cette création évoque les origines nordiques, les liens historiques et culturels entre la Norvège et la Normandie ainsi que l’empreinte laissée par Guillaume sur la ville de Caen. Elle a pour objectif également d’évoquer les bouleversements plus récents et le dynamisme de la reconstruction et de son évolution aux fils des ans. Enfin elle propose une vision humaniste et écologique de son avenir.

Gymnase Legoupil 21 Rue des Dunes

Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 88 34 87 93 robertlacour@sfr.fr

English : Concert de la Chorale Caen demain nous enchante

The 80-strong Ouistreham choir has chosen to present an original work.

The texts were written by a writing workshop, and the music was composed by a native of Normandy, Noël Letertre. The work will be directed by Priscilia Valdazo, head of the voice department at Caen conservatory.

the Ouistreham choir will be joined by 50 choristers from the Conservatoire de Caen?s Ch?ur de Chambre and Ch?ur des Jeunes.

Texts and songs tell the story of how Selma Atskill, a 20-year-old Norwegian girl, came to Normandy to take part in Caen’s millennium festivities as a volunteer. Like her Viking ancestors, she takes the towpath from Ouistreham to Caen. Her mind wandered along the water. On arrival, she meets a French volunteer, and together they imagine the future.

This creation evokes Guillaume?s Nordic origins, the historical and cultural links between Norway and Normandy, and the imprint he left on the city of Caen. It also aims to evoke more recent upheavals and the dynamism of reconstruction and its evolution over the years. Finally, it proposes a humanist and ecological vision of its future.

German : Concert de la Chorale Caen demain nous enchante

Der Chor von Ouistreham, der aus 80 Sängern besteht, hat sich entschieden, ein originelles Werk vorzustellen.

Die Texte wurden in einer Schreibwerkstatt verfasst und die Musik von Noël Letertre, einem gebürtigen Normannen, komponiert. Das Werk wird von Priscilia Valdazo, Leiterin der Gesangsabteilung des Konservatoriums von Caen, dirigiert.

50 Sängerinnen und Sänger des Kammerchors und des Jugendchors des Konservatoriums von Caen werden sich dem Chor aus Ouistreham anschließen.

Texte und Lieder erzählen, wie Selma Atskill, eine 20-jährige Norwegerin, in die Normandie kommt, um als Freiwillige an den Feierlichkeiten zur Jahrtausendwende in Caen teilzunehmen. Wie ihre wikingerzeitlichen Vorfahren nimmt sie den Treidelpfad von Ouistreham nach Caen. Auf dem Wasser schweifen ihre Gedanken ab. Als sie ankommt, trifft sie einen französischen Freiwilligen und gemeinsam stellen sie sich die Zukunft vor.

Das Stück erinnert an die nordischen Wurzeln, die historischen und kulturellen Verbindungen zwischen Norwegen und der Normandie und an die Spuren, die Wilhelm in Caen hinterlassen hat. Es soll auch die jüngsten Umwälzungen und die Dynamik des Wiederaufbaus und seiner Entwicklung im Laufe der Jahre in Erinnerung rufen. Schließlich wird eine humanistische und ökologische Vision für die Zukunft der Stadt entworfen.

Italiano :

Il coro di Ouistreham, composto da 80 elementi, ha scelto di eseguire un’opera originale.

I testi sono stati scritti da un laboratorio di scrittura e la musica è stata composta da Noël Letertre, originario della Normandia. L’opera sarà diretta da Priscilia Valdazo, direttrice del dipartimento di canto del Conservatorio di Caen.

il coro di Ouistreham sarà affiancato da 50 coristi del Ch’ur de Chambre e del Ch’ur des Jeunes del Conservatorio di Caen.

Testi e canzoni raccontano la storia di Selma Atskill, una giovane norvegese di 20 anni, giunta in Normandia per partecipare come volontaria ai festeggiamenti del millennio di Caen. Come i suoi antenati vichinghi, percorre l’alzaia da Ouistreham a Caen. La sua mente vagava lungo l’acqua. Quando è arrivata, ha incontrato un volontario francese e insieme hanno immaginato il futuro.

Questa creazione evoca le origini nordiche di Guglielmo, i legami storici e culturali tra Norvegia e Normandia e l’impronta che Guglielmo ha lasciato sulla città di Caen. Vuole anche evocare gli sconvolgimenti più recenti, il dinamismo della ricostruzione e la sua evoluzione nel corso degli anni. Infine, propone una visione umanistica ed ecologica del suo futuro.

Espanol :

El coro de Ouistreham, compuesto por 80 personas, ha elegido interpretar una obra original.

Los textos han sido escritos por un taller de escritura y la música ha sido compuesta por Noël Letertre, natural de Normandía. La obra estará dirigida por Priscilia Valdazo, jefa del departamento de canto del Conservatorio de Caen.

al coro de Ouistreham se unirán 50 coristas de la Ch?ur de Chambre y de la Ch?ur des Jeunes del Conservatorio de Caen.

Los textos y las canciones narran la historia de Selma Atskill, una joven noruega de 20 años que llega a Normandía para participar como voluntaria en las fiestas del milenio de Caen. Como sus antepasados vikingos, recorre el camino de sirga de Ouistreham a Caen. Su mente vagaba a lo largo del agua. Cuando llegó, conoció a un voluntario francés y juntos imaginaron el futuro.

Esta creación evoca los orígenes nórdicos de Guillermo, los vínculos históricos y culturales entre Noruega y Normandía y la huella que Guillermo dejó en la ciudad de Caen. También pretende evocar los avatares más recientes y el dinamismo de la reconstrucción y su evolución a lo largo de los años. Por último, propone una visión humanista y ecológica de su futuro.

