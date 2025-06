Concert de la chorale Canta Plase – Orthevielle 22 juin 2025 15:30

Landes

Concert de la chorale Canta Plase Salle des fêtes Orthevielle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 15:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Concert de la Chorale Canta-Plase avec la Chorale Kanta-Barthes de Tarnos, dirigé par le chef de chœur André Lassus. Sur place buvette. Entrée libre.

Salle des fêtes

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 91 62 99 brosjoma@gmail.com

English : Concert de la chorale Canta Plase

Concert by the Canta-Plase choir with the Kanta-Barthes choir from Tarnos, conducted by choirmaster André Lassus. On-site refreshment bar. Free admission.

German : Concert de la chorale Canta Plase

Konzert des Chors Canta-Plase mit dem Chor Kanta-Barthes aus Tarnos, unter der Leitung des Chorleiters André Lassus. Vor Ort Erfrischungsstand. Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto del coro Canta-Plase con il coro Kanta-Barthes di Tarnos, diretto da André Lassus. Bar per il ristoro in loco. Ingresso libero.

Espanol : Concert de la chorale Canta Plase

Concierto del coro Canta-Plase con el coro Kanta-Barthes de Tarnos, dirigidos por André Lassus. Bar. Entrada gratuita.

