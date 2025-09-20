Concert de la chorale Cantabile Église Saint-Austrégésile Mouchan

Tarif : libre participation. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Un voyage musical entre chants sacrés et profanes

La chorale Cantabile vous invite à un concert mêlant chants sacrés et chants profanes, pour un moment de musique riche en émotions et en harmonies.

Un programme varié qui fera dialoguer spiritualité, tradition populaire et plaisir du chant choral.

Église Saint-Austrégésile 3 Rue du Guiret, 32330 Mouchan, France Mouchan 32330 Gers Occitanie 05 62 28 40 33 https://www.facebook.com/communedemouchan/videos/834551030039341/ Église construite à la fin du 11e et au début du XIIe siècle. Elle se compose d’une nef, d’un transept avec absidiole sur le croisillon nord et d’un choeur très développé, terminé par une abside en hémicycle. La nef date de la fin du XIe siècle, et se couvre d’un voûtement réalisé en 1843. La voûte primitive était divisée en deux parties par un doubleau dont les dosserets eixstent encore en partie. Le carré du transept est voûté sur croisée d’ogives à section carrée, reposant sur des sommiers placés au-dessus des tailloirs des chapiteaux. Il n’existe pas de formerets. Cette disposition indique les tatonnements des constructeurs de cette période de transition. Une absidiole s’ouvrait sur le croisillon nord. Le chapiteau de droite est orné d’aigles aux ailes déployées, et celui de gauche de lions posant leur patte sur une tête humaine. L’absidiole se termine en hémicycle voûté en cul de four. Dans le mur ouest du croisillon sud, un escalier à vis donnait accès au clocher qui existait primitivement sur le carré du transept. Les chapiteaux du choeur sont ornés de feuilles ; quelques-uns d’animaux et de personnages. Au sud, correspondant à l’absidiole nord, s’élève une tour qui sert de clocher et dont le rez-de-chaussée a dû servir d’absidiole à une certaine époque. Dans cette tour, une salle voûtée en berceau percée de meurtrières semble indiquer que l’ouvrage était destiné à la défense. Parking sur la place et rues adjacentes.

© Chorale Cantabile