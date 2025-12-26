Concert de la chorale Chanterive et des élèves de l’école primaire Centre Culturel Cercy-la-Tour

Concert de la chorale Chanterive et des élèves de l’école primaire

Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17

Organisé par l’école primaire André Jacquis. Au Centre Culturel de Cercy-la-Tour à 14h30. Le concert est gratuit et ouvert à tous. Infos au 03 86 50 08 66. .

Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 66

