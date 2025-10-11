Concert de la Chorale Chanterive Eglise Saint-Laurent Verneuil
Concert de la Chorale Chanterive Eglise Saint-Laurent Verneuil samedi 11 octobre 2025.
Concert de la Chorale Chanterive
Eglise Saint-Laurent D136 Verneuil Nièvre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Concert de la Chorale Chanterive.
Chef de chœur Stéphane Ruelle
Tarif 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans .
Eglise Saint-Laurent D136 Verneuil 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amis.verneuil@gmail.com
English : Concert de la Chorale Chanterive
German : Concert de la Chorale Chanterive
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de la Chorale Chanterive Verneuil a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Sud Nivernais