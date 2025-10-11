Concert de la Chorale Chanterive Eglise Saint-Laurent Verneuil

Eglise Saint-Laurent D136 Verneuil Nièvre

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Concert de la Chorale Chanterive.

Chef de chœur Stéphane Ruelle

Tarif 8€

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Eglise Saint-Laurent D136 Verneuil 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amis.verneuil@gmail.com

