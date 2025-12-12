Concert de la chorale Choeur à coeur Oloron-Sainte-Marie
Concert de la chorale Choeur à coeur Oloron-Sainte-Marie samedi 13 décembre 2025.
3 Rue de la Fraternité Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
La chorale Chœur à Cœur d’Oloron propose un concert de chants classiques, contemporains et de traditions diverses. .
3 Rue de la Fraternité Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 80 63 68 jean-pierre.bastaert@orange.fr
