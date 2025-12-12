Concert de la chorale Choeur à coeur

3 Rue de la Fraternité Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La chorale Chœur à Cœur d’Oloron propose un concert de chants classiques, contemporains et de traditions diverses. .

3 Rue de la Fraternité Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 80 63 68 jean-pierre.bastaert@orange.fr

English : Concert de la chorale Choeur à coeur

L’événement Concert de la chorale Choeur à coeur Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn