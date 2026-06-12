Capestang

CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG

Place Jean Jaurès Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Jean Henric

D’une messe à l’autre … Au-delà des styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)

Organisé par Les Amis de la Collégiale.

Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Jean Henric

D’une messe à l’autre … Au-delà des styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)

Organisé par Les Amis de la Collégiale.

Entrée libre, participation au chapeau .

Place Jean Jaurès Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

Concert by the Plaisir de Choeur choir, directed by Jean Henric

From one mass to another … Beyond styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)

Organized by Les Amis de la Collégiale.

L’événement CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN