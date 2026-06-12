Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang

CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 34310 Capestang

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Capestang

CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG

Place Jean Jaurès Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Jean Henric
D’une messe à l’autre … Au-delà des styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)
Organisé par Les Amis de la Collégiale.
Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Jean Henric
D’une messe à l’autre … Au-delà des styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)
Organisé par Les Amis de la Collégiale.
Entrée libre, participation au chapeau   .

Place Jean Jaurès Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Plaisir de Choeur choir, directed by Jean Henric
From one mass to another … Beyond styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)
Organized by Les Amis de la Collégiale.

L’événement CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

À voir aussi à Capestang (Hérault)