CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang
CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang dimanche 14 juin 2026.
Capestang
CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG
Place Jean Jaurès Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Jean Henric
D’une messe à l’autre … Au-delà des styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)
Organisé par Les Amis de la Collégiale.
Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Jean Henric
D’une messe à l’autre … Au-delà des styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)
Organisé par Les Amis de la Collégiale.
Entrée libre, participation au chapeau .
Place Jean Jaurès Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
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English :
Concert by the Plaisir de Choeur choir, directed by Jean Henric
From one mass to another … Beyond styles (Chilcott-Vivaldi-Gjeilo-Jenkins)
Organized by Les Amis de la Collégiale.
L’événement CONCERT DE LA CHORALE CHOEUR DE CAPESTANG Capestang a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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