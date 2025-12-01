Concert de la chorale Choeur Shenando Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Concert de la chorale Choeur Shenando Cité de la Musique Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.

Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13

Concert organisé par Choeur Shenando.
le choeur sera dirigé par Loane Lambert et Florian Devedeux, 30 choristes.
Les Causettes , groupe vocal féminin, assurera la première partie.
Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   choeurshenando@gmail.com

English :

Concert organized by Choeur Shenando.
the 30-strong choir will be directed by Loane Lambert and Florian Devedeux.
Les Causettes , an all-female vocal group, will open the concert.

German :

Konzert, das vom Chor Shenando organisiert wird.
der Chor wird von Loane Lambert und Florian Devedeux geleitet und besteht aus 30 Sängerinnen und Sängern.
Les Causettes , ein weibliches Vokalensemble, wird die Vorgruppe sein.

Italiano :

Concerto organizzato dal Choeur Shenando.
il coro sarà diretto da Loane Lambert e Florian Devedeux e comprenderà 30 cantanti.
il gruppo vocale femminile Les Causettes aprirà il concerto.

Espanol :

Concierto organizado por Choeur Shenando.
el coro estará dirigido por Loane Lambert y Florian Devedeux, y contará con 30 cantantes.
Les Causettes , grupo vocal femenino, abrirá el concierto.

