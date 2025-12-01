Concert de la chorale Choeur Shenando Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Concert de la chorale Choeur Shenando Cité de la Musique Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.
Concert de la chorale Choeur Shenando
Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Concert organisé par Choeur Shenando.
le choeur sera dirigé par Loane Lambert et Florian Devedeux, 30 choristes.
Les Causettes , groupe vocal féminin, assurera la première partie.
.
Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes choeurshenando@gmail.com
English :
Concert organized by Choeur Shenando.
the 30-strong choir will be directed by Loane Lambert and Florian Devedeux.
Les Causettes , an all-female vocal group, will open the concert.
German :
Konzert, das vom Chor Shenando organisiert wird.
der Chor wird von Loane Lambert und Florian Devedeux geleitet und besteht aus 30 Sängerinnen und Sängern.
Les Causettes , ein weibliches Vokalensemble, wird die Vorgruppe sein.
Italiano :
Concerto organizzato dal Choeur Shenando.
il coro sarà diretto da Loane Lambert e Florian Devedeux e comprenderà 30 cantanti.
il gruppo vocale femminile Les Causettes aprirà il concerto.
Espanol :
Concierto organizado por Choeur Shenando.
el coro estará dirigido por Loane Lambert y Florian Devedeux, y contará con 30 cantantes.
Les Causettes , grupo vocal femenino, abrirá el concierto.
L’événement Concert de la chorale Choeur Shenando Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-20 par Valence Romans Tourisme