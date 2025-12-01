Concert de la Chorale Concordia Saverne

Concert de la Chorale Concordia Saverne dimanche 14 décembre 2025.

Concert de la Chorale Concordia

Place des Dragons Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

  .

Place des Dragons Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 05 16 51 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de la Chorale Concordia Saverne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région