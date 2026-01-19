Concert de la Chorale d Lamoura Le Zénith Lamoura

Concert de la Chorale d Lamoura

Le Zénith 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Juste après le spectacle de Salim Nalajoie, la Chorale de Lamoura vous propose un concert en trois temps.

Un temps de vibration du corps,

Un temps d’improvisation collectif,

Un temps de découverte d’un opéra de Verdi. .

Le Zénith 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52

