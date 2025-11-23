Concert de la chorale de Gien Gien
Concert de la chorale de Gien
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Début : 2025-11-23 15:30:00
La chorale de Gien
Venez assister à la chorale de Gien lors du 39 ème téléphone Giennois le dimanche 23 novembre à 15h30 à l’auditorium de Gien.
Participation libre. .
English :
The Gien choir
German :
Der Chor von Gien
Italiano :
Il coro Gien
Espanol :
El coro de Gien
