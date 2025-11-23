Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la chorale de Gien Gien dimanche 23 novembre 2025.

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Début : 2025-11-23 15:30:00
2025-11-23

La chorale de Gien
Venez assister à la chorale de Gien lors du 39 ème téléphone Giennois le dimanche 23 novembre à 15h30 à l’auditorium de Gien.
Participation libre.   .

+33 6 86 28 81 63 

English :

The Gien choir

German :

Der Chor von Gien

Italiano :

Il coro Gien

Espanol :

El coro de Gien

