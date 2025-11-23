Concert de la chorale de Gien Gien

Concert de la chorale de Gien

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

La chorale de Gien

Venez assister à la chorale de Gien lors du 39 ème téléphone Giennois le dimanche 23 novembre à 15h30 à l’auditorium de Gien.

Participation libre. .

English :

The Gien choir

German :

Der Chor von Gien

Italiano :

Il coro Gien

Espanol :

El coro de Gien

