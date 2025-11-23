Concert de la Chorale De-si De-la Salle Mélusine Bonnétable

Concert de la Chorale De-si De-la

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

Date(s) :

2025-11-23

L’association culturelle organise un concert le dimanche 23 novembre 2025 à 15h00 à la salle Mélusine de Bonnétable.

La chorale De-si-De-la dirigée par Florie Cristofoli-Coulon.

Entrée 5 euros et gratuit pour les moins de 12 ans .

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de la Chorale De-si De-la Bonnétable a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Maine Saosnois