Concert de la Chorale De-si De-la Salle Mélusine Bonnétable

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 16:30:00
2025-11-23
L’association culturelle organise un concert le dimanche 23 novembre 2025 à 15h00 à la salle Mélusine de Bonnétable.
La chorale De-si-De-la dirigée par Florie Cristofoli-Coulon.
Entrée 5 euros et gratuit pour les moins de 12 ans .
