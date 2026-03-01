Concert de la chorale Déliss’Canto place Jean Jaurès Romans-sur-Isère
Concert de la chorale Déliss’Canto place Jean Jaurès Romans-sur-Isère samedi 28 mars 2026.
Concert de la chorale Déliss’Canto
place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Chorale Déliss’Canto et la Chorale Dix de Coeur de Saint-Hilaire du Rosier vous invitent à venir les écouter à Romans-s-Isère.
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place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes delisscanto@gmail.com
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English :
The Déliss’Canto Choir and the Dix de Coeur Choir from Saint-Hilaire du Rosier invite you to come and listen to them in Romans-s-Isère.
L’événement Concert de la chorale Déliss’Canto Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme