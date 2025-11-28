Concert de la Chorale des résidents, Téléthon 2026 Mur-de-Barrez
Concert de la Chorale des résidents, Téléthon 2026
15 rue du faubourg Mur-de-Barrez Aveyron
Début : Vendredi 2025-11-28
Dans le cadre du Téléthon, les résidents de l’EPHAD de la Corette interpréteront les chansons de nos régions .
La chorale des résidents, dirigée par Olivier Goulet, a préparé ce concert au profit du Téléthon (participation libre).
à 17h30 dans la salle à manger, au 1er étage.
Inscription jusqu’au 25 novembre au 05 65 66 02 33. .
15 rue du faubourg Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
+33 5 65 66 02 33
English :
As part of the Telethon, the residents of EPHAD de la Corette will be performing les chansons de nos régions .
German :
Im Rahmen des Telethon werden die Bewohner des EPHAD de la Corette die Lieder unserer Regionen vortragen.
Italiano :
Nell’ambito di Telethon, i residenti dell’EPHAD de la Corette eseguiranno les chansons de nos régions .
Espanol :
En el marco del Teletón, los residentes de la EPHAD de la Corette interpretarán les chansons de nos régions .
