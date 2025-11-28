Concert de la Chorale des résidents, Téléthon 2026

15 rue du faubourg Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Dans le cadre du Téléthon, les résidents de l’EPHAD de la Corette interpréteront les chansons de nos régions .

La chorale des résidents, dirigée par Olivier Goulet, a préparé ce concert au profit du Téléthon (participation libre).

à 17h30 dans la salle à manger, au 1er étage.

Inscription jusqu’au 25 novembre au 05 65 66 02 33. .

15 rue du faubourg Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 02 33

English :

As part of the Telethon, the residents of EPHAD de la Corette will be performing les chansons de nos régions .

German :

Im Rahmen des Telethon werden die Bewohner des EPHAD de la Corette die Lieder unserer Regionen vortragen.

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, i residenti dell’EPHAD de la Corette eseguiranno les chansons de nos régions .

Espanol :

En el marco del Teletón, los residentes de la EPHAD de la Corette interpretarán les chansons de nos régions .

L’événement Concert de la Chorale des résidents, Téléthon 2026 Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-11-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)