Concert de la chorale Diapason Voutezac

Eglise St Christophe Voutezac Corrèze
Tarif : – –
La chorale Diapason chante Noël.
40 choristes, direction: Annie Jarrige
Piano: Flora Niess
Guitare: Philippe Fert
Organisation: foyer intercommunal culture et loisirs en partenariat avec le comité des fêtes de Voutezac.
Entrée libre
Collecte au chapeau
15h en l’église .
Eglise St Christophe Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 06 47
