Concert de la chorale Diapason Voutezac dimanche 14 décembre 2025.

Eglise St Christophe Voutezac Corrèze

La chorale Diapason chante Noël.
40 choristes, direction: Annie Jarrige
Piano: Flora Niess
Guitare: Philippe Fert

Organisation: foyer intercommunal culture et loisirs en partenariat avec le comité des fêtes de Voutezac.

Entrée libre

Collecte au chapeau

15h en l’église   .

Eglise St Christophe Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 06 47 

