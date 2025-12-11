Concert de la chorale Diapason Voutezac

Concert de la chorale Diapason

Eglise St Christophe Voutezac Corrèze

La chorale Diapason chante Noël.

40 choristes, direction: Annie Jarrige

Piano: Flora Niess

Guitare: Philippe Fert

Organisation: foyer intercommunal culture et loisirs en partenariat avec le comité des fêtes de Voutezac.

Entrée libre

Collecte au chapeau

15h en l’église .

Eglise St Christophe Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 06 47

English :

