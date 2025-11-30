Concert de la chorale Didzolé Turckheim

Au coeur de l’église Sainte-Anne, la chorale Didzolé vous propose un moment musical chaleureux et inoubliable !

Il y a de la joie , c'est ce que veut littéralement dire le nom de cette chorale Didzolé . Cela en dit beaucoup sur le ton de ce concert gospel qui se voudra joyeux et chaleureux ! Un moment musical unique à vivre au coeur de l'Eglise Sainte Anne de Turckheim !

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est

English :

In the heart of Sainte-Anne church, the Didzolé choir offers a warm and unforgettable musical experience!

German :

Im Herzen der Kirche Sainte-Anne bietet Ihnen der Chor Didzolé einen herzlichen und unvergesslichen musikalischen Moment!

Italiano :

Nel cuore della chiesa di Sainte-Anne, il coro Didzolé vi offre un’esperienza musicale calda e indimenticabile!

Espanol :

En el corazón de la iglesia de Sainte-Anne, el coro Didzolé le ofrece una experiencia musical cálida e inolvidable

