Concert de la chorale DOREMI Courtonne-la-Meurdrac
Concert de la chorale DOREMI Courtonne-la-Meurdrac samedi 30 mai 2026.
Courtonne-la-Meurdrac
Concert de la chorale DOREMI
Salle des fêtes Courtonne-la-Meurdrac Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert de la Chorale Dorémi
Concert de la Chorale Dorémi
Samedi 30 mai 20h30 à la salle des fêtes de Courtonne-la-Meurdrac
Petite restauration et buvette sur place
Entrée 7€, gratuit pour les moins de 12 ans .
Salle des fêtes Courtonne-la-Meurdrac 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 71 37
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English : Concert de la chorale DOREMI
Concert by the Dorémi Choir
L’événement Concert de la chorale DOREMI Courtonne-la-Meurdrac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lisieux Normandie Tourisme