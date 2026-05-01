Courtonne-la-Meurdrac

Concert de la chorale DOREMI

Salle des fêtes Courtonne-la-Meurdrac Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert de la Chorale Dorémi

Concert de la Chorale Dorémi

Samedi 30 mai 20h30 à la salle des fêtes de Courtonne-la-Meurdrac

Petite restauration et buvette sur place

Entrée 7€, gratuit pour les moins de 12 ans .

Salle des fêtes Courtonne-la-Meurdrac 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 71 37

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English : Concert de la chorale DOREMI

Concert by the Dorémi Choir

L’événement Concert de la chorale DOREMI Courtonne-la-Meurdrac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lisieux Normandie Tourisme