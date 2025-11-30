Concert de la Chorale du Val de Sèvre Espace Bellevue Gétigné

Concert de la Chorale du Val de Sèvre

Espace Bellevue 30 Rue du Pont Jean Vay Gétigné Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

La Chorale du Val de Sèvre vous invite à son spectacle annuel.

Cette nouvelle manifestation vous fera découvrir

– le Choeur d’hommes Appogiature invité en première partie

– Les chants variés du répertoire de la chorale du Val de Sèvre. .

Espace Bellevue 30 Rue du Pont Jean Vay Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 36 36 65 77 joellelecointre@aol.com

English :

The Val de Sèvre Choir invites you to its annual show.

German :

Der Chorale du Val de Sèvre lädt Sie zu seiner jährlichen Aufführung ein.

Italiano :

Il Coro Val de Sèvre vi invita al suo spettacolo annuale.

Espanol :

El Coro de Val de Sèvre le invita a su espectáculo anual.

