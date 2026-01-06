Concert de la chorale Errances Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Concert de la chorale Errances

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

55 voix, un souffle commun laissez-vous emporter par la magie du blues, du gospel et de la soul aux Moutiers-en-Retz.

Quand la voix devient voyage

Cinquante-cinq choristes amateur·rices, guidé·es par Thomas Doucet, unissent leurs voix pour créer une chorale éphémère unique. Pendant 20 minutes, le blues, le gospel et la soul se rencontrent pour raconter des histoires et faire vibrer le public.

Une expérience musicale collective

Chaque chant est un hommage à la richesse des traditions afro-américaines, interprété avec énergie et sensibilité par ces voix passionnées. Un moment convivial et vibrant à partager en famille ou entre ami·es !

Venez écouter la magie des voix se mêler et laissez-vous emporter par le rythme et l’émotion de cette chorale éphémère !



Informations pratiques

Animation gratuite

Tout public

Durée 20 minutes

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

55 voices, one common breath: let yourself be carried away by the magic of blues, gospel and soul in Les Moutiers-en-Retz.

