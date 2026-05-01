Saint-Nicolas-de-Redon

Concert de la chorale Florilège

Eglise de Saint Nicolas de Redon Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

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Eglise de Saint Nicolas de Redon Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire bernadettelachenay@gmail.com

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L’événement Concert de la chorale Florilège Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44