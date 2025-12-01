Concert de la chorale Gospel Itinéraire Cadencé Chapelle Besançon

Concert de la chorale Gospel Itinéraire Cadencé

Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

CHANTS TRADITIONNEL ET GOSPEL DE NOËL

Avec la présence d’un comédien et du rappeur chrétien Amos.

Noël approche ! Venez écouter les plus beaux chants traditionnels de Noël à la chapelle du Centre diocésain, samedi 20 décembre, à 16h30. C’est au cœur d’une double exposition de crèches de Noël et à la suite de contes de Noël (à 15h ce même samedi) que la chorale ITK donnera ce concert joyeux et lumineux.

Au programme

Retrouvez de grands classiques Amazing grace, Noël Blanc, Les Anges dans nos campagnes, Douce Nuit sans oublier le célèbre Minuit Chrétien et de nombreux autres chants qui nous plongent directement au cœur de cette belle fête de Noël.

Venez écouter et chanter avec la chorale qui projettera les paroles sur grand écran.

La chorale ITK

Pourquoi ITK ? C’est le raccourci d’Itinéraire cadencé. Créé en 2005, notre groupe gospel sillonne les routes de notre région. Notre itinéraire nous conduit dans les villes et les villages dans divers endroits tels que les EHPAD, salles des fêtes, églises,…

Au nombre de 12 membres bénévoles de l’association familiale Famille à cœur de Besançon, nous proposons un répertoire de chant gospel traditionnels et contemporains. Nous sommes accompagnés de deux artistes, l’un comédien et l’autre rappeur. .

Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

