Concert de la chorale Harmony et Variation, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Concert de la chorale Harmony et Variation Vendredi 20 février, 20h30 Espace Georges Brun Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00

Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie

Répertoire de chansons françaises de style comédie musicale. Michel Sardou, Jean Ferrat, Patrick Fiori, Maurane, Vianney, … Concert Chorale