Concert de la chorale In Allegria « Maria Splendens »
18-32, rue Saint-Barthélemy Cahors Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-17 20:30:00
2025-10-17
Le chœur In Allegria et l’ensemble à cordes Suliko se produiront le 17 octobre, en l’église Saint Barthélemy da Cahors. Ils seront accompagnés de Laetitia Crouzet à la flûte.
Le programme du concert invite à redécouvrir le répertoire marial autour d’œuvres, majeures ou moins connues, honorant la Vierge. Y figurent, par exemple, des extraits du livre Vermell de Montserrat, le Stabat Mater de Pergolèse, Lécot, Koscár, et des chants traditionnels polyphoniques. .
+33 6 17 41 98 91
English :
The In Allegria choir and the Suliko string ensemble will perform on October 17 in the Church of Saint Barthélemy in Cahors
German :
Der Chor In Allegria und das Streicherensemble Suliko treten am 17. Oktober in der Kirche Saint Barthélemy da Cahors auf
Italiano :
Il coro In Allegria e l’ensemble d’archi Suliko si esibiranno il 17 ottobre nella chiesa di Saint Barthélemy a Cahors
Espanol :
El coro In Allegria y el conjunto de cuerda Suliko actuarán el 17 de octubre en la iglesia de San Bartolomé de Cahors
