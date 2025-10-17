Concert de la chorale In Allegria « Maria Splendens » Cahors

Concert de la chorale In Allegria « Maria Splendens » Cahors vendredi 17 octobre 2025.

Concert de la chorale In Allegria « Maria Splendens »

18-32, rue Saint-Barthélemy Cahors Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Le chœur In Allegria et l’ensemble à cordes Suliko se produiront le 17 octobre, en l’église Saint Barthélemy da Cahors

Le chœur In Allegria et l’ensemble à cordes Suliko se produiront le 17 octobre, en l’église Saint Barthélemy da Cahors. Ils seront accompagnés de Laetitia Crouzet à la flûte.

Le programme du concert invite à redécouvrir le répertoire marial autour d’œuvres, majeures ou moins connues, honorant la Vierge. Y figurent, par exemple, des extraits du livre Vermell de Montserrat, le Stabat Mater de Pergolèse, Lécot, Koscár, et des chants traditionnels polyphoniques. .

18-32, rue Saint-Barthélemy Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 17 41 98 91

English :

The In Allegria choir and the Suliko string ensemble will perform on October 17 in the Church of Saint Barthélemy in Cahors

German :

Der Chor In Allegria und das Streicherensemble Suliko treten am 17. Oktober in der Kirche Saint Barthélemy da Cahors auf

Italiano :

Il coro In Allegria e l’ensemble d’archi Suliko si esibiranno il 17 ottobre nella chiesa di Saint Barthélemy a Cahors

Espanol :

El coro In Allegria y el conjunto de cuerda Suliko actuarán el 17 de octubre en la iglesia de San Bartolomé de Cahors

L’événement Concert de la chorale In Allegria « Maria Splendens » Cahors a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot