Concert de la chorale In Allegria Maria Splendens

Fontanes Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le chœur In Allegria et l’ensemble à cordes Suliko se produiront le 10 avril en l'église de St Cevet à Fontanes.

Le programme du concert invite à redécouvrir le répertoire marial autour d’œuvres, majeures ou moins connues, honorant la Vierge

Le chœur In Allegria et l’ensemble à cordes Suliko se produiront le 10 avril en l'église de St Cevet à Fontanes.

Le programme du concert invite à redécouvrir le répertoire marial autour d’œuvres, majeures ou moins connues, honorant la Vierge. Y figurent, par exemple, des extraits du livre Vermell de Montserrat, le Stabat Mater de Pergolèse, Lécot, Koscár, et des chants traditionnels polyphoniques.

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Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 6 17 41 98 91

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English :

The In Allegria choir and the Suliko string ensemble will perform on April 10 in the church of St Cevet in Fontanes.

The concert program invites you to rediscover the Marian repertoire around works, both major and lesser known, honoring the Virgin

L’événement Concert de la chorale In Allegria Maria Splendens Fontanes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cahors Vallée du Lot