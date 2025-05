Concert de la chorale Jaufré Rudel « Requiem de Fauré » – Blaye, 12 juin 2025 21:00, Blaye.

Gironde

Concert de la chorale Jaufré Rudel « Requiem de Fauré » 20 Rue Saint-Romain Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 21:00:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Ce jeudi 12 juin à 21h, venez apprécier le concert de fin de saison de la chorale blayaise Jaufré Rudel.

Ce concert dirigé par l’orchestre Symphonique de Talence, avec les chœurs Jaufré Rudel de Blaye et le Chœur Éphémère de l’Atelier de musique, est une invitation à une série de concerts estivaux en Gironde autour du sublime Requiem de Fauré. Un moment musical d’émotion et de beauté à vivre à Bordeaux, Blaye, Talence et St Vivien du Médoc ! .

20 Rue Saint-Romain

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 02 48 69 contact@choralejaufrerudel.fr

