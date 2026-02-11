Concert de la Chorale Kanerien Lanveneg Le bourg Locmaria-Plouzané

Concert de la Chorale Kanerien Lanveneg

Le bourg Eglise Locmaria-Plouzané Finistère

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Concert au profit de la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) ou maladie de Charcot, maladie neurodégénérative qui entraine la paralysie progressive des muscles respiratoires et pour laquelle on compte 1700 nouveaux cas chaque année en France.

Cette aide reversée à l’Association CHARCOT29 permettra d’aider la recherche qui mène un combat sans relâche contre ces maladies génétiques, évolutives et lourdement invalidantes, avec un objectif VAINCRE LA MALADIE. .

+33 6 64 28 70 02

