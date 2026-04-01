Concert de la chorale Kantauri Eglise Saint-Vincent Ciboure
Concert de la chorale Kantauri Eglise Saint-Vincent Ciboure samedi 2 mai 2026.
Ciboure
Concert de la chorale Kantauri
Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Ouverture des portes à 20h30. .
Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la chorale Kantauri
L’événement Concert de la chorale Kantauri Ciboure a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)
- Golf 41ème Masters Grand prix de la Nivelle Place William Sharp Ciboure 10 avril 2026
- Yoga et voyage sonore, Salle Untxinananda Ciboure 10 avril 2026
- Marché de produits régionaux Ciboure 12 avril 2026
- Yoga doux à la bougie Salle Untxinananda Ciboure 13 avril 2026
- Visite Pays d’Art et d’Histoire Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure 18 avril 2026