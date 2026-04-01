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Concert de la chorale Kantauri Eglise Saint-Vincent Ciboure

Concert de la chorale Kantauri Eglise Saint-Vincent Ciboure

Concert de la chorale Kantauri Eglise Saint-Vincent Ciboure samedi 2 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Vincent

Adresse : 7B Rue Pocalette

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-02T21:00:00

Fin : 2026-05-02T

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Ciboure

Concert de la chorale Kantauri

Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Ouverture des portes à 20h30.   .

Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56 

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English : Concert de la chorale Kantauri

L’événement Concert de la chorale Kantauri Ciboure a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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