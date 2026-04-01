Concert de la chorale Kantauri Eglise Saint-Vincent Ciboure

Ciboure

Concert de la chorale Kantauri

Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Ouverture des portes à 20h30. .

Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56

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English : Concert de la chorale Kantauri

L’événement Concert de la chorale Kantauri Ciboure a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Pays Basque