Concert de la chorale « La mémoire au choeur »

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen Somme

Gratuit

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:50:00

2025-11-09

Le Souvenir français vous accueille pour un temps musical dans ce joli écrin qu'est la chapelle du Souvenir.

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

