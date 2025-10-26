Concert de la chorale la Mercadie Reygade
Concert de la chorale la Mercadie Reygade dimanche 26 octobre 2025.
Concert de la chorale la Mercadie
Reygade Corrèze
La chorale La Mercadie se produira à Reygades dans une ambiance conviviale. L’événement est organisé par l’Association Solidarité Xaintrie Noire en soutien au Téléthon, avec au programme des chants variés et la ventede pâtisseries et de boissons pour les spectateurs. .
Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 01 75
