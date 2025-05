Concert de la chorale Le Brunnenchor – Troisfontaines, 24 mai 2025 20:30, Troisfontaines.

Moselle

Concert de la chorale Le Brunnenchor Chapelle Saint-Augustin de Vallérysthal Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La chorale Le Brunnenchor fait son tour du monde, accompagnée par Julien Marchal au piano, Sophie Boudinet à la flûte traversière et Marc Bourgeois à la batterie. Entrée libre.Tout public

0 .

Chapelle Saint-Augustin de Vallérysthal

Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 07 73 42 lebrunnenchor@gmail.com

English :

Le Brunnenchor choir tours the world, accompanied by Julien Marchal on piano, Sophie Boudinet on flute and Marc Bourgeois on drums. Free admission.

German :

Der Chor Le Brunnenchor begibt sich auf eine Weltreise, begleitet von Julien Marchal am Klavier, Sophie Boudinet an der Querflöte und Marc Bourgeois am Schlagzeug. Freier Eintritt.

Italiano :

Il coro Brunnenchor compie un tour mondiale, accompagnato da Julien Marchal al pianoforte, Sophie Boudinet al flauto e Marc Bourgeois alla batteria. Ingresso libero.

Espanol :

El coro Brunnenchor da la vuelta al mundo, acompañado por Julien Marchal al piano, Sophie Boudinet a la flauta y Marc Bourgeois a la batería. Entrada gratuita.

L’événement Concert de la chorale Le Brunnenchor Troisfontaines a été mis à jour le 2025-05-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG