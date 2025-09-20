Concert de la chorale « le temps des cerises » Eglise Saint-Léger Conchez

Concert de la chorale « le temps des cerises » Eglise Saint-Léger Conchez samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

11h : visite commentée de l’église

15h : Visite commentée de l’église

16h : Marché artisanal autour de l’église, toujours sur le thème de l’année La nature et le vivant

17h : conférence paramentique par Emmanuel Morel

18h : inauguration des trois icônes sur bois au-dessus de l’autel-tombeau restauré et éclairé

19h30 : apéritif musical avec la chorale Le temps des cerises

Eglise Saint-Léger 12 rue de l’église, 27170 Grosley-sur-Risle Conchez 27170 Eure Normandie L’église a été construite au XIIe siècle (mur sud) ; le mur nord a été reconstruit au XVe siècle ; la façade, le chevet et la charpente datent du XVIe siècle et la sacristie du XVIIIe siècle Parking à côté de l’église accessible PMR.

Journées européennes du patrimoine 2025

Alain Maugé