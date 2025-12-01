Concert de la chorale L’Envolée de Neuvy Rue Alexandre Paris Neuvy-sur-Loire
Concert de la chorale L’Envolée de Neuvy Rue Alexandre Paris Neuvy-sur-Loire dimanche 21 décembre 2025.
Concert de la chorale L’Envolée de Neuvy
Rue Alexandre Paris Eglise Saint-Laurent Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Date(s) :
2025-12-21
La chorale l’Envolée de Neuvy vous donne rendez-vous pour un concert de chants de Noël et chansons à deux voix, avec Sylvain Bernert au violoncelle. .
Rue Alexandre Paris Eglise Saint-Laurent Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de la chorale L’Envolée de Neuvy Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire