Concert de la chorale L’Envolée de Neuvy Rue Alexandre Paris Neuvy-sur-Loire

Concert de la chorale L’Envolée de Neuvy

Rue Alexandre Paris Eglise Saint-Laurent Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

La chorale l’Envolée de Neuvy vous donne rendez-vous pour un concert de chants de Noël et chansons à deux voix, avec Sylvain Bernert au violoncelle. .

