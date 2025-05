CONCERT DE LA CHORALE LES 4 SAISONS Église Brides-les-Bains Jeudi 22 mai – Brides-les-Bains, 22 mai 2025 20:00, Brides-les-Bains.

CONCERT DE LA CHORALE LES 4 SAISONS Église Brides-les-Bains Jeudi 22 mai Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Début : 2025-05-22 20:00:00

fin : 2025-05-22

2025-05-22

Venez découvrir et apprécier la magie des harmonies vocales lors du concert de la chorale Les 4 Saisons de Bozel.

Eglise St Etienne

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Discover and appreciate the magic of vocal harmonies at a concert by Bozel’s Les 4 Saisons choir.

German :

Entdecken und genießen Sie den Zauber der Gesangsharmonien beim Konzert des Chors Les 4 Saisons de Bozel.

Italiano :

Venite a scoprire la magia dell’armonia vocale in questo concerto del coro Les 4 Saisons di Bozel.

Espanol :

Venga a descubrir la magia de la armonía vocal en este concierto del coro Les 4 Saisons de Bozel.

