Concert de la chorale « Les Safrans »

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-27 16:30:00

fin : 2025-08-27 17:30:00

2025-08-27

Un moment chaleureux vous est proposé par les choristes de la résidence « Les Safrans » de Dives-sur-Mer.

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

A warm welcome from the choristers of the « Les Safrans » residence in Dives-sur-Mer.

Ein herzlicher Moment wird Ihnen von den Chorsängern der Residenz « Les Safrans » in Dives-sur-Mer geboten.

Un caloroso benvenuto dai coristi della residenza « Les Safrans » di Dives-sur-Mer.

Una calurosa bienvenida de los coristas de la residencia « Les Safrans » de Dives-sur-Mer.

