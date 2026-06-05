Palavas-les-Flots

CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

18h30

Concert de la Chorale Les Timbrés

Nautilus

Tarif 4€

Infos 06 50 66 16 21 .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 50 66 16 21

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English : CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS

18h30

Concert by Les Timbrés choir

L’événement CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34