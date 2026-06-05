CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS Palavas-les-Flots
CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS Palavas-les-Flots samedi 20 juin 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
18h30
Concert de la Chorale Les Timbrés
Nautilus
Tarif 4€
Infos 06 50 66 16 21 .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 50 66 16 21
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English : CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS
18h30
Concert by Les Timbrés choir
L’événement CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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