Concert de la chorale Madiba Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 21 septembre 2025.
Rue Fouquet de la Varenne Eglise de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Début : 2025-09-21 15:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Concert de Blues et Gospel
La chorale Madiba composée de 40 chanteurs amateurs de Laval revisite certains grands classiques Gospel comme Amazing Grace, Hallelujah ou Mammy Blues., mais propose aussi des chants africains comme Ahuna, Asimbonanga ou Erile.
Entrée libre .
+33 6 08 22 57 09
English :
Blues and Gospel concert
German :
Blues- und Gospelkonzert
Italiano :
Concerto blues e gospel
Espanol :
Concierto de blues y gospel
