Concert de la chorale Madiba Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Concert de la chorale Madiba

Rue Fouquet de la Varenne Eglise de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

Concert de Blues et Gospel

La chorale Madiba composée de 40 chanteurs amateurs de Laval revisite certains grands classiques Gospel comme Amazing Grace, Hallelujah ou Mammy Blues., mais propose aussi des chants africains comme Ahuna, Asimbonanga ou Erile.

Entrée libre .

English :

Blues and Gospel concert

German :

Blues- und Gospelkonzert

Italiano :

Concerto blues e gospel

Espanol :

Concierto de blues y gospel

