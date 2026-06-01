Concert de la Chorale Maie-Joly Gerbépal
Concert de la Chorale Maie-Joly Gerbépal samedi 27 juin 2026.
Gerbépal
Concert de la Chorale Maie-Joly
Gerbépal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert de la Chorale Maie-Joly de Thiéfosse
Organisé par l’association espace culture de Gerbépal.Tout public
0 .
Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 6 85 36 33 94
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English :
Concert by the Maie-Joly Choir of Thiéfosse
Organized by the Gerbépal Cultural Association.
L’événement Concert de la Chorale Maie-Joly Gerbépal a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES