Concert de la Chorale Maie-Joly Gerbépal samedi 27 juin 2026.

Gerbépal

Concert de la Chorale Maie-Joly

Gerbépal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert de la Chorale Maie-Joly de Thiéfosse

Organisé par l’association espace culture de Gerbépal.Tout public

0 .

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 6 85 36 33 94

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English :

Concert by the Maie-Joly Choir of Thiéfosse

Organized by the Gerbépal Cultural Association.

L’événement Concert de la Chorale Maie-Joly Gerbépal a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES