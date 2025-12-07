Concert de la Chorale Maine Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois
Concert de la Chorale Maine Saosnois
Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-12-07
L’association Joseph Roussel vous invite au concert de la chorale Maine Saosnois à l’église de Neufchâtel-en-Saosnois.
Entrée libre, au chapeau .
Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
