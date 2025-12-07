Concert de la Chorale Maine Saosnois

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association Joseph Roussel vous invite au concert de la chorale Maine Saosnois à l’église de Neufchâtel-en-Saosnois.

Entrée libre, au chapeau .

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de la Chorale Maine Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Maine Saosnois