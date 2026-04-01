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Concert de la chorale Mouette et Chansons Cayeux-sur-Mer

Concert de la chorale Mouette et Chansons Cayeux-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Ville : 80410 Cayeux-sur-Mer

Département : Somme

Début : 2026-04-25T20:30:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cayeux-sur-Mer

Concert de la chorale Mouette et Chansons

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert de Printemps
Entrée libre
Concert de Printemps
Entrée libre   .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 01 42 11 58  bruno.boucart@orange.fr

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English :

Spring Concert
Free admission

L’événement Concert de la chorale Mouette et Chansons Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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