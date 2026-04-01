Concert de la chorale Mouette et Chansons Cayeux-sur-Mer
Concert de la chorale Mouette et Chansons Cayeux-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Cayeux-sur-Mer
Concert de la chorale Mouette et Chansons
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert de Printemps
Entrée libre
Concert de Printemps
Entrée libre .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 01 42 11 58 bruno.boucart@orange.fr
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English :
Spring Concert
Free admission
L’événement Concert de la chorale Mouette et Chansons Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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