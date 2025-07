Concert de la chorale « On n’est pas couché » à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac

Concert de la chorale « On n’est pas couché » à Saint-Pierre-Toirac

place du village Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

La chorale On n’est pas couché vous invite à un moment musical convivial au cœur du village. Une trentaine de chanteurs vous proposent un spectacle vocal coloré et joyeux, en plein air, ouvert à tous.

19 h début du concert sur la place du village .

place du village Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 58 74

English :

The « On n’est pas couché » choir invites you to a convivial musical moment in the heart of the village. Some thirty singers offer you a colorful and joyful vocal show, in the open air, open to all.

German :

Der Chor « On n’est pas couché » lädt Sie zu einem geselligen musikalischen Moment im Herzen des Dorfes ein. Rund dreißig Sänger bieten Ihnen ein farbenfrohes und fröhliches Vokalspektakel unter freiem Himmel, das für alle offen ist.

Italiano :

Il coro « On n’est pas couché » vi invita a un’esperienza musicale conviviale nel cuore del villaggio. Una trentina di cantanti metteranno in scena uno spettacolo vocale colorato e gioioso all’aria aperta, aperto a tutti.

Espanol :

El coro « On n’est pas couché » le invita a una agradable experiencia musical en el corazón del pueblo. Una treintena de cantantes ofrecerán un espectáculo vocal alegre y colorido al aire libre, abierto a todos.

