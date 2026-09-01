Informations pratiques

La Saussaye

Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine

Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître La Saussaye Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lors des journées du patrimoine, la chorale Orphéon se produira à la Collégiale le dimanche à partir de 17h00. L’entrée est libre. .

Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître La Saussaye 27370 Eure Normandie contact@asps-lasaussaye.fr

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English : Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine

L’événement Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine La Saussaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Eure