Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine La Saussaye
dimanche 20 septembre 2026 · La Saussaye
Informations pratiques
La Saussaye
Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine
Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître La Saussaye Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Lors des journées du patrimoine, la chorale Orphéon se produira à la Collégiale le dimanche à partir de 17h00. L’entrée est libre. .
Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître La Saussaye 27370 Eure Normandie contact@asps-lasaussaye.fr
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English : Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine
L’événement Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine La Saussaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Eure
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