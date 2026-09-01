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AGENDA · La Saussaye

Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine La Saussaye

dimanche 20 septembre 2026 · La Saussaye

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître
Ville
27370 La Saussaye
Département
Eure
Tarif

La Saussaye

Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine

Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître La Saussaye Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Lors des journées du patrimoine, la chorale Orphéon se produira à la Collégiale le dimanche à partir de 17h00. L’entrée est libre.   .

Collégiale Saint Louis, 6 Place du Cloître La Saussaye 27370 Eure Normandie   contact@asps-lasaussaye.fr

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English : Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine

L’événement Concert de la Chorale Orphéon – Journée du Patrimoine La Saussaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Eure

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