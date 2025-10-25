Concert de la chorale Or’Vocal Eglise Saint Thomas Saint-Herblain

Concert de la chorale Or’Vocal Eglise Saint Thomas Saint-Herblain samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 20:45 – 22:45

Gratuit : non Entrée à libre participation. Tout public

Le répertoire est axé en grande partie sur la variété française (Pierre Groscolas, Johnny et David Hallyday, Zaz, Zaho de Sagazan, Trois Cafés Gourmands, Santa…), mais aussi anglo-saxonne (Michael Jackson) et des chansons plus poétiques ou langoureuses françaises et américaines, ainsi que des morceaux très dynamiques de styles et d’époques divers.Le chant sacré aura également sa part, ainsi qu’un éloge de la Loire.Durée : 2 heures avec entracte.

Eglise Saint Thomas Centre Saint-Herblain 44800

https://www.facebook.com/p/OrVocal-100066421970520/