Concert de la chorale Parmi les champs Rue Jacques Amiot Varzy

Concert de la chorale Parmi les champs

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 21:00:00

2025-12-07

Soirée autour du monde dans le cadre du Festival Migrant’scène Concert de la chorale Parmi les Champs dirigée par Elise Charles Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs Accueil/buvette à partir de 17h Buffet du monde proposé par l’association Solidarité Migrants du Haut Nivernais Entrée libre Buffet payant .

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 72 92 solidarite.migrants.hn@gmail.com

