Concert de la chorale Parmi les champs Rue Jacques Amiot Varzy

Soirée autour du monde dans le cadre du Festival Migrant’scène Concert de la chorale Parmi les Champs dirigée par Elise Charles Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs Accueil/buvette à partir de 17h Buffet du monde proposé par l’association Solidarité Migrants du Haut Nivernais Entrée libre Buffet payant .
Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 72 92 solidarite.migrants.hn@gmail.com
