Concert de la chorale – Penne-d’Agenais 29 juin 2025 17:00

Lot-et-Garonne

Concert de la chorale Basilique Notre-Dame de Peyragude Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Concert de la chorale de l’École des Arts Fumel-Vallée du Lot.

Basilique Notre-Dame de Peyragude

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85

English : Concert de la chorale

Concert by the choir of the Fumel-Vallée du Lot School of Arts.

German : Concert de la chorale

Konzert des Chors der École des Arts Fumel-Vallée du Lot.

Italiano :

Concerto del coro della Scuola delle Arti di Fumel-Vallée du Lot.

Espanol :

Concierto del coro de la Escuela de Artes Fumel-Vallée du Lot.

L’événement Concert de la chorale Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Fumel Vallée du Lot