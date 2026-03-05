CONCERT DE LA CHORALE PLAISIR DE CHOEUR Capestang

CONCERT DE LA CHORALE PLAISIR DE CHOEUR

Place Jean Jaurès Capestang Hérault

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Concert de la Chorale Plaisir de Choeur, sous la direction de Simon Francès.

Organisé par Les Amis de la Collégiale.

Participation libre.

Place Jean Jaurès Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

English :

Concert by the Plaisir de Choeur choir, directed by Simon Francès.

Organized by Les Amis de la Collégiale.

Free admission.

